Чи треба об’єднувати замки Львова в єдиний заповідник?

Міністр регіонального розвитку та будівництва України Василь КУЙБІДА запропонував об’єднати десять замків Львова, палаців і садиб в єдиний заповідник.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінрегіонбуду, про це міністр поінформував у ході робочого візиту на Львівщину.

На думку В.КУЙБІДИ, до заповідника мають увійти замки у Бродах, Добромилі, Золочеві, Олеську, Свіржі, Жовкві. Пропозицію міністра підтримало керівництво області, додали у прес-службі.

За словами В.КУЙБІДИ, створення такого заповідника та визначення його статусу залежатиме тепер від позиції Міністерства фінансів та профільної комісії Верховної Ради. Він зазначив, що до цього часу Мінфін був проти, бо, мовляв, в такий спосіб перекладається відповідальність на державу.

В разі створення такого заповідника, його дирекція, ймовірно, створюватиметься на базі дирекції Жовківського заповідника, зазначили у прес-службі Мінрегіонбуду.