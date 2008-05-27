Помер режисер ”Тутсі” Сідні Поллак (фото)

У віці 73 років помер знаменитий кінорежисер Сідні Поллак (Sydney Pollack), повідомляє AP. Як розповів прес-агент Поллака, кінорежисер помер у понеділок вдень у своєму будинку в передмісті Лос-Анджелеса в оточенні рідних і близьких.

Причини смерті Поллака поки не оголошені, проте відомо, що кінорежисер страждав від онкологічного захворювання і в останні роки життя був змушений відмовитися від роботи.

Сідні Поллак одержав широку популярність в 1969 році завдяки фільму "Загнаних коней пристрілюють, чи не так?" (They Shoot Horses, Don`t They?), у якому зіграли Джейн Фонда і Гіг Янг, який одержав за роботу над цією картиною "Оскар" за кращу чоловічу роль другого плану.

Сам Поллак був номінований на премію Кіноакадемії в 1982 році з фільмом "Тутсі" (Tootsie) і одержав відразу два "Оскара" в 1985 році за "З Африки" (Out of Africa) - за режисуру і продюсування. Серед інших відомих робіт Поллака-кінорежисера - "Такими ми були" ("Зустріч двох сердець") (1973) з Робертом Редфордом і Барбарою Стрейзанд, а також "Фірма" (1993) з Томом Крузом.

Поллак також був продюсером і знімався як актор в таких фільмах, як "Чоловіки і дружини" Вуді Аллена і "З широко закритими очима" Стенлі Кубрика.

Лента.ру