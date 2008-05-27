Бензин у Києві продовжує дорожчати

За підсумками минулого тижня (з 19 по 26 травня) середні роздрібні ціни на всі види нафтопродуктів у Києві в черговий раз підвищилися, повідомляє ЛігаБізнесІнформ, посилаючись на дані консалтингової компанії "UPECO".

Зокрема, ціни на низькооктановий бензин марки А-76 в середньому підвищилися з 5,70 грн./літр до 5,73 грн./літр (зростання +3 коп.). Найбільш дорого ця марка бензину продавалася по 5,75 грн./літр, а найдешевше - за ціною 5,65 грн./літр.

Разом з тим, на 13 коп. - з 6,02 грн./літр до 6,15 грн./літр - підвищилися ціни на бензин марки А-92. Цінова пропозиція практично у всіх мережах АЗС склала в середньому 6,17 грн./літр. Найдешевше цю марку бензину можна було придбати за ціною 6,07 грн./літр.

Зростання цін на високооктановий бензин марки А-95 трохи сповільнилося. За вказаний період ціни на цю марку бензину підвищилися на 2 коп., з 6,34 грн./літр до 6,36 грн./літр.В то ж час практично на всіх АЗС ціна на високооктан склала 6,37 грн./літр. Найдешевше А-95 можна було придбати за ціною 6,35 грн./літр.

Зростання цін на дизельне паливо, згідно з даними моніторингу, за підсумками тижня було найбільш значним, в порівнянні з рештою видів нафтопродуктів. Середні ціни на "дизель" виросли до 6,59 грн./літр з 6,45 грн./літр тижнем раніше (зростання +14 коп.). Найбільш висока пропозиція складала 6,62 грн./літр. Найдешевше ДТ пропонувався операторами роздрібного ринку за ціною 6,52 грн./літр.

Дані одержані на підставі аналізу цін 10 столичних мереж АЗС: "Лукойл", "Кло", "Золотий гепард", НК "Альянс", "Авиас/Сентоза", "ANP", "WOG", "Веста" "Укртатнафта" і "ОККО".

Нагадаємо, тижнем раніше (з 12 по 19 травня) ціни на всі види нафтопродуктів на АЗС Києва продовжували стрімко підвищуватися. Так, середні роздрібні ціни на низькооктановий бензин марки А-76 підвищилися з 5,49 грн./літр до 5,70 грн./літр (зростання +21 коп.). На 22 коп. - з 5,80 до 6,02 грн./літр - підвищилися ціни на бензин марки А-92. Високооктановий бензин А-95 подорожчав до 6,34 грн./літр (зростання +20 коп) з 6,14 грн./літр тижнем раніше. Найістотніше за тиждень подорожчало дизельне паливо, "піднявшись" з відмітки 6,14 грн./літр до 6,45 грн./літр (зростання +31 коп.).