В Японії 21 листопада вшанують пам'ять жертв Голодомору

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Поминальну службу 21 листопада проведе місія Української Православної Церкви Київського Патріархату. Як очікується, вшанувати пам'ять жертв штучного голоду в Україні прийдуть бажаючі, незалежно від віросповідання.

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Панахида за упокій душ жертв геноциду буде проводитися на прохання Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії Ігоря Харченка, який також відвідає захід.