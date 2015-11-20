Парасюк зірвав брифінг прокурора ГПУ Куценка й звинуватив його у брехні (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, зайшовши до зали, Парасюк наголосив на тому, що нікуди не тікав і не переховувався від ГПУ і назвав подібні заяви Куценка брехливими.

Парасюк також зазначив, що його адвокатів не пустили до ГПУ разом з ним. Він також наголосив на тому, що йому ніхто не повідомляв про виклик до прокуратури.

У свою чергу прокурор Куценко наголосив на тому, що відповідна повістка була.

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Після словесної перепалки Куценко підвівся зі свого місця і вирішив не продовжувати брифінг. На прохання Парасюка залишитись і дати певні пояснення, Куценко залишив залу прес-центру ГПУ і сказав журналістам, що брифінг не продовжуватиме.

Також Куценко запропонував Парасюку після завершення брифінгу провести його до процесуального керівника у його справі, але народний депутат відмовився і сказав: «Ні! Тому що ви мене не повідомили і для ЗМІ даєте неправдиву інформацію. Всі побачили вашу цинічну брехню. Ви – брехун!... Я вам в усній формі зараз повідомляю, що зараз у справі розбираються мої адвокати і я прийду підготовлений, коли ми будемо розуміти про що йде мова… я вам дзвонив сьогодні цілий день! Мої адвокати вам дзвонили! Ви трубки не берете».

У свою чергу Куценко в усній формі повідомив Парасюку, що його викликають на допит 26 листопада. Після цього прокурор перепросив у присутніх журналістів за те, що відбувається, і зазначив, що не може проводити брифінг у такій атмосфері.

«Я поважаю вас, але не можу далі проводити (брифінг – УНІАН). Вибачаюсь, що вимушений відкланятись», - сказав він і додав, що якщо у журналістів є до нього запитання, він обов’язково повернеться і відповість на них після того як Парасюк залишить приміщення прес-центру ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Парасюк заявив, що не переховується від Генеральної прокуратури і готовий дати свідчення.

У свою чергу у ГПУ запевняли, що Парасюк мав з’явитись на допит сьогодні і повторно запросили його на 26 листопада. Як сказав прокурор Куценко, повістку на допит Парасюку було надіслано за місцем роботи – до Апарату ВР 19 листопада. За його словами, на сьогодні було призначено допит по одному з чотирьох кримінальних проваджень – щодо подій у Львівській області, які пов’язані з викраденням людини.

«Користуючись нагодою, запрошуємо його з’явитись 26 листопада о 10.00 в управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління ГПУ… для допиту у якості свідка», - заявив Куценко.