АвтоЗАЗбанк купили кіпріоти

Bank of Cyprus 26 травня завершив придбання українського акціонерного банку "АвтоЗАЗбанк", отримавши усі необхідні дозволи від органів влади на Кіпрі та в Україні.

Про це УНІАН повідомили у Фінансовій групі Bank of Cyprus.

Bank of Cyprus придбав 97,2% акцій акціонерного банку „АвтоЗАЗбанк”, заплативши за це 57,9 млн. євро готівкою.

В Україні Bank of Cyprus надаватиме комплексні банківські послуги, максимально використовуючи наявні зв’язки з українським бізнесом.

До складу ради директорів Bank of Cyprus в Україні увійшли Андреас ІЛІАДІС (голова), Янніс КІПРІ, Антоніс ДЗЯКУРІС, Хрістіс ХАДЗІМІНІС та Кір’якос ЯКОВІДІС.

Обов’язки генерального директора банку в Україні виконуватиме колишній голова Владислав БАЙРАКА, який очолював раду директорів останні 6 років. Також на ключові посади були призначені менеджери з Кіпру на чолі з заступником голови правління Нікосом СОФРОНІУ.

Згідно з установчими рішеннями Кіпрської фондової біржі, також було оголошено, що придбання АБ "УкрЗАЗбанк" відбулося на виключно комерційній основі.

Довідка УНІАН. Фінансова група Bank of Cyprus, заснована у 1899 році, на сьогодні є провідною установою у сфері банківських та фінансових послуг на Кіпрі. В 1991 році було відкрито першу філію у Греції. Також було засновано представництво у Великобританії. З 2001 року група володіє дочірнім банком в Австралії. На даний момент група має 300 філій (43 на Кіпрі, 135 в Греції, 5 у Великобританії, 11 в Австралії, 4 в Румунії, 1 в Росії та 1 на Нормандських островах). Bank of Cyprus також має представництво у Росії, Канаді та Південній Африці.

Станом на 31 грудня 2007 року загальні активи фінансової групи Bank of Cyprus становили 31,76 млрд. євро (18,59 млрд. кіпрських фунтів). Акціонерні фонди групи становлять 1,97 млрд. Євро (1,15 млрд. кіпрських фунтів). Акції Bank of Cyprus розміщені на Кіпрській та Афінській фондових біржах.

АБ "АвтоЗАЗбанк" був заснований у 1991 році. Центральний офіс банку знаходиться в Києві. Мережа банку складається з 26 філій та 18 пунктів обміну валюти. За результатами минулого фінансового року, станом на 31 грудня 2007 року, чисті активи банку становили 16 млн. євро, загальна сума кредитів - 98 млн. євро, а загальна сума вкладів – 76 млн. євро.