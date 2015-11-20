Луганська обласна наукова бібліотека буде працювати в Старобільську

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, відтепер головна бібліотека Луганської області буде функціонувати в Старобільську.

«Зараз відновлена робота методичної служби, працівники бібліотеки надають консультації, збирають інформацію про насущні проблеми бібліотек регіону. Тимчасово бібліотека буде працювати в приміщенні Старобільської центральної бібліотеки», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що рішення про відновлення бібліотеки саме в Старобільську було ухвалено завдяки тому, що ще в жовтні з ініціативи бібліотекарів Луганської ОУНБ ім. Горького і за підтримки гранту посольства США в місті був організований і відкритий бібліотечно-інформаційний центр «Вікно в Америку».