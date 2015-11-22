Паводок на Закарпатті: підтопленими залишаються 37 будинків

У Закарпатській області залишаються підтопленими 37 будинків.

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, на Закарпатті продовжується ліквідація наслідків підтоплень окремих населених пунктів в басейнах гірських річок.

Для проведення протипаводкових робіт залучено сили та засоби цивільного захисту районних державних адміністрацій, підрозділи ДСНС, Національної поліції, дорожніх організацій та басейнового управління водних ресурсів річки Тиса загальною кількістю 185 осіб та 40 одиниць техніки.

Підрозділами ДСНС відведено воду з 80 підтоплених домогосподарств та відкачано близько 943 м куб. води з 198 домогосподарств (в тому числі з 136 житлових будинків).

Здійснюється моніторинг за гідрологічною обстановкою в басейнах річок, де існує загроза підтоплення населених пунктів.

На більшості річок після проходження максимальних рівнів відбувається інтенсивне зниження рівнів води, загалом на 0,3-1,5 м.

За прогнозами Укргідрометцентру, протягом наступної доби в Закарпатті очікуються дощі, у гірських районах - мокрий сніг. В нижній течії річки Тиса в районі смт. Вилок та м. Чоп через добігання води з верхів’їв очікується підвищення рівнів з виходом води на заплаву.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок.