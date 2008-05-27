”Австрія і Україна без кордонів” проводить Віденські вечори

Із 27 до 29 травня в Києві в рамках програми “Австрія й Україна без кордонів” проходитимуть “Віденські вечори”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН розробник концепції й директор проекту Олег ФЕСЕНКО, 27 травня відбудеться “Віденський оперний вечір”, який стане ключовою культурною подією програми “Австрія й Україна без кордонів”.

У програмі вечора - виступ соліста Української національної опери, лауреата міжнародних конкурсів Сусанни ЧЕХОЯН і соліста Віденської опери Себастьяна РАЙНТАЛЛЕРА у супроводі Національного симфонічного оркестру під управлінням Владимира СИРЕНКА.

Як повідомила С.ЧЕХОЯН, музична програма Віденського оперного вечора складатиметься з популярних творів класичної опери. У першому відділенні концерту прозвучать арії з опер Джузепе Верді, Гаетано Доніцетті, Джакомо Пуччіні. У другому відділенні українські поціновувачі музики зможуть насолодитися аріями й дуетами з оперет Іоганна Штрауса, Франца Легато, Імре Кальмана.

28 травня буде проведено Віденський світський вечір. На вечорі звучатиме австрійська й українська музика, у гостей буде можливість насолодитися австрійською й українською кухнею. У програмі вечора також оригінальний показ колекцій українського кутюр’є Сергія ЄРМАКОВА і дизайнера Олени ГОЛЕЦЬ.

29 травня буде проведено Віденський художній вечір. У галереї “Да Вінчі” відбудеться презентація художніх робіт відомої австрійської художниці Елізабет БЕЛЛАРТЦ. Вона здобула популярність як дизайнер садів, що зберігає й розвиває старовинні королівські традиції садово-паркового мистецтва.

Як зазначив продюсер програми “Австрія й Україна без кордонів” Альфред ПРАУС, метою проекту є зміцнення зв`язків між Україною й Західною Європою в цілому, й з Австрією, зокрема.

Всі акції проводяться під патронатом Міністерства культури та туризму України і Посольства Австрії в Україні.

А.ПРАУС зазначив, що якби Віденський оперний вечір проводився в Австрії, то квитки на нього коштували б 50-60 євро. В Україні квитки на вечір не продавалися, оскільки це культурна добродійна акція. Прибуток від оперного концерту буде перераховано клубу LIONS, який використає його на добродійні цілі. Проект підтримується Європейською бізнес-асоціацією й Американською торговою палатою, а також клубом LIONS.