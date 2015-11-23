На Закарпатті оголосили гідрологічне штормове попередження – рівень води на Тисі підніметься вище 10 м

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Закарпатській області.

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Як йдеться в повідомленні УДСНС з посиланням на прогноз Закарпатського гідрометеоцентру, сьогодні, 23 листопада, на річці Латориця поблизу міста Чоп завершиться формування максимального рівня води на рівні близько 4,5 метра над нулем поста.

Проте, за даними УДСНС, 24 листопада очікується максимальний рівень води в р. Тиса поблизу м. Чоп на рівні 10–10,5 метра над нулем поста.

За попередніми прогнозами, у зв’язку з таким підвищенням, очікується початковий вихід води на заплаву міждамбового простору.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок. Станом на 20.00 21 листопада було підтоплено 315 будинків у 5 районах. Станом на ранок 23 листопада підтопленим залишалися 37 домогосподарств.