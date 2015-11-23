Паводок на Закарпатті: 227 рятувальників борються з наслідками стихії, 37 домогосподарств досі підтоплені
Станом на 7 годину 23 листопада у Міжгірському, Рахівському, Тячівському та Іршавському районах Закарпатської області, які були підтоплені паводковими водами внаслідок сильних зливових дощів 20 та 21 листопада, ситуація стабільна, контрольована.
На більшості річок спостерігається подальший спад рівнів води, повідомляє прес-служба ДСНС.
Як зазначається, підрозділами ДСНС та комунальними службами області відведено та відкачано воду: з 136 житлових будинків, залишилось 8 підвалів житлових будинків; з 278 домогосподарств, залишається 37. Зійшла вода з 17 га сільськогосподарських угідь. відновлено електропостачання у знеструмлених населених пунктах.
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Разом з тим, за даними прес-служби, пошкодженими залишаються 490 м земляних берегоукріплень та 110 м автодоріг місцевого значення, на всіх ділянках автодоріг проїзд автотранспорту забезпечено.
До аварійно-відновлювальних робіт залучено всього 227 осіб та 52 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС України 67 осіб та 13 одиниць техніки.
Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок.