Паводок на Закарпатті: 227 рятувальників борються з наслідками стихії, 37 домогосподарств досі підтоплені

09:41, 23 листопада 2015
Суспільство
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Станом на 7 годину 23 листопада у Міжгірському, Рахівському, Тячівському та Іршавському районах Закарпатської області, які були підтоплені паводковими водами внаслідок сильних зливових дощів 20 та 21 листопада, ситуація стабільна, контрольована.

У Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок / Фото zakarpattya.net.ua

На більшості річок спостерігається подальший спад рівнів води, повідомляє прес-служба ДСНС.

Як зазначається, підрозділами ДСНС та комунальними службами області відведено та відкачано воду: з 136 житлових будинків, залишилось 8 підвалів житлових будинків; з 278 домогосподарств, залишається 37. Зійшла вода з 17 га сільськогосподарських угідь. відновлено електропостачання у знеструмлених населених пунктах.

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Разом з тим, за даними прес-служби, пошкодженими залишаються 490 м земляних берегоукріплень та 110 м автодоріг місцевого значення, на всіх ділянках автодоріг проїзд автотранспорту забезпечено.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено всього 227 осіб та 52 одиниці техніки, у тому числі від ДСНС України 67 осіб та 13 одиниць техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Закарпатській області через сильні дощі 20 листопада почався паводок.

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