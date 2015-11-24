Сьогодні синоптики обіцяють у Києві перший сніг

Щоправда, сніг буде із дощем, передає ТСН.

При цьому стовпчик термометра показуватиме від 3 морозу вночі до 5 тепла вдень.

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Невеличкий мокрий сніг синоптики радять чекати й жителям Волині та Рівненщини. На решті території - без опадів.

Майже по всій Україні стане холодніше. Лише на півдні України буде достатньо тепло, а у Криму - до 15 тепла.

Нагадаємо, у понеділок, 16 листопада, у Запоріжжі пішов перший сніг, щоправда, з дощем.