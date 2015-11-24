Делегація з Німеччини відвідала слов'янський підрозділ рятувальників

Делегацією було проведено огляд майна, яке було отримано від Німецького товариства міжнародної співпраці (GIZ), а саме: комплекти бойового пожежного спорядження; апарати на стислому повітрі марки DRAGER; генератори SDMO; бензоріз та бензопила фірми «SHTIL»; модуль для особового складу та комплектація (нагрівальна пушка, генератор для освітлення та компресор), передає прес-служба ДСНС.

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Загалом, з початку березня 2015 року за дорученням Федерального Уряду Німеччини в Україну було доставлено 10 вантажівок гуманітарної допомоги та закуплено 20 вантажівок товарів українського виробництва на суму 3,5 млн євро.