Роздрібні тарифи енергопостачальних компаній на червень

Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) затвердила роздрібні тарифи на електроенергію енергопостачальних компаній на червень.

Про це йдеться в постанові НКРЕ від 23 травня 2008 р. №636, яку має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, на червень тариф для споживачів 1-го класу напруги по всіх 35 компаніях, що займаються постачанням електроенергії, збільшений на 3,37-5,13% - до 35,46-35,45 коп. за 1 кВт/год. (без ПДВ), порівняно з травнем.

Для споживачів 2-го класу напруги по більшості енергопостачальних компаній тариф збільшений на 4,17% - до 46,9 коп. за 1 кВт/год. (без ПДВ).

Довідка УНІАН. З 1 вересня 2005 року НКРЕ почала поетапний перехід до єдиних роздрібних тарифів на електроенергію, окрім тарифів для потреб населення, населених пунктів, зовнішнього освітлення і міського електротранспорту. Щомісячне підвищення не може перевищувати 5% рівня тарифів попереднього місяця. Пропонується запровадити два єдині тарифи - для споживачів першого класу напруги (вище 35 кВ) і для споживачів другого класу напруги (нижче 35 кВ).

У листопаді 2006 року НКРЕ запропонувала відмовитися від переходу до єдиних роздрібних тарифів для промислових споживачів на користь встановлення граничного розміру щомісячного збільшення роздрібних тарифів на електроенергію на рівні 2%.