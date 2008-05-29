Наступні вибори в Києві відбудуться через два роки...
05:38, 29 травня 2008Суспільство
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...якщо закон не зміниться
Голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК констатує, що наступні, чергові, місцеві вибори у Києві мають відбутися у 2011 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, на який термін обирається нова Київрада та новий міський голова.
“Ці вибори позачергові. Звісно, вони на два роки – до 2011 року. Будуть чергові, по закону, якщо він не зміниться. Будуть разом вибори місцеві з виборами парламентськими”, - сказала голова тервиборчкому.
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