Наступні вибори в Києві відбудуться через два роки...

Голова Київської міської територіальної виборчої комісії Галина БІЛИК констатує, що наступні, чергові, місцеві вибори у Києві мають відбутися у 2011 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала сьогодні в інтерв`ю журналістам, відповідаючи на запитання, на який термін обирається нова Київрада та новий міський голова.

“Ці вибори позачергові. Звісно, вони на два роки – до 2011 року. Будуть чергові, по закону, якщо він не зміниться. Будуть разом вибори місцеві з виборами парламентськими”, - сказала голова тервиборчкому.