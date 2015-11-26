У Севастополі світло даватимуть по дві години на добу - ЗМІ

Згідно з графіком, світло будуть давати дві години на добу по черзі в кожному з мікрорайонів, передає Радіо Свобода.

«У зв'язку з пониженням ліміту подачі електроенергії місту Севастополю рішенням Комісії з попередження й ліквідації надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної безпеки міста Севастополя введено новий графік подачі електроенергії», – йдеться в повідомленні.

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Деякі райони світло отримуватимуть із 00:00 до 6:00.

Раніше промисловим підприємствам Севастополя запропонували відключитися від загальноміської енергетичної системи.

Раніше УНІАН повідомляв, що у двох районах окупованого Севастополя через перевантаження згоріли дві трансформаторні підстанції. На сьогоднішній ранок було зафіксовано близько 50 аварій на електричних мережах суб'єкта. Дані інциденти пов'язані з підвищеним навантаженням, з боку населення, яке при включенні світла надає критичні навантаження на мережу.