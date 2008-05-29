У Газпромі кажуть, що Нафтогаз не має боргів за постачання газу

Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер провів зустріч з головою правління «Нафтогаз України» Олегом Дубиною. Як повідомляє ІТАР-ТАРС, на зустрічі обговорювався хід виконання Угоди про розвиток відносин у газовій сфері. «Було відзначено, що ключові пункти Угоди в цілому виконуються, прострочена поточна заборгованість з боку НАК «Нафтогаз України» на даний момент відсутня», - зазначили в управлінні. Сторони виразили готовність продовжити конструктивну взаємодію і приступити до обговорення умов довгострокової співпраці.

Газета.ру