"Ісламська держава" назвала Україну, Польщу та Литву в числі своїх ворогів - The Mirror

У відеоролику "Ісламської держави" коаліцію називають "коаліцією дияволів" повідомляє РБК з посиланням на The Mirror.

"Ми підраховуємо ваші прапори, які, як каже наш пророк, досягнуть числа 80, після чого полум'я війни спалить вас", - йдеться у відеозапису.

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Серед країн, які зазначені як члени коаліції проти ІД, окрім Росії, США, Великобританії, Франції, Австралії, ОАЕ, Тунісу, Мальти, ряду європейських і близькосхідних країн, названі також Україна і Молдова, Польща, Литва.