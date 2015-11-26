"Ісламська держава" назвала Україну, Польщу та Литву в числі своїх ворогів - The Mirror
10:08, 26 листопада 2015Суспільство
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У новому відео терористичної організації "Ісламська держава" в списку країн, які складають коаліцію проти організації, перераховано 60 країн.
Скріншот відео
У відеоролику "Ісламської держави" коаліцію називають "коаліцією дияволів" повідомляє РБК з посиланням на The Mirror.
"Ми підраховуємо ваші прапори, які, як каже наш пророк, досягнуть числа 80, після чого полум'я війни спалить вас", - йдеться у відеозапису.
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Серед країн, які зазначені як члени коаліції проти ІД, окрім Росії, США, Великобританії, Франції, Австралії, ОАЕ, Тунісу, Мальти, ряду європейських і близькосхідних країн, названі також Україна і Молдова, Польща, Литва.
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