На Волині спіймали поліцейського-хабарника (відео)
11:19, 26 листопада 2015Суспільство
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На Волині Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою затримала на хабарі поліцейського дорожно-патрульної служби.
На Волині затримали на хабарі ДПСника / youtube.com
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
Хабарник вимагав 2 тисячі гривень від волинянина за непритягнення його до відповідальності через керування авто у стані алкогольного сп'яніння.
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Поліцейському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.
Триває досудове розслідування.
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