На Волині спіймали поліцейського-хабарника (відео)

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Хабарник вимагав 2 тисячі гривень від волинянина за непритягнення його до відповідальності через керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

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Поліцейському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.