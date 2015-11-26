На Волині спіймали поліцейського-хабарника (відео)

11:19, 26 листопада 2015
Суспільство
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На Волині Служба безпеки України спільно з внутрішньою безпекою поліції та прокуратурою затримала на хабарі поліцейського дорожно-патрульної служби.

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Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Хабарник вимагав 2 тисячі гривень від волинянина за непритягнення його до відповідальності через керування авто у стані алкогольного сп'яніння.

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Поліцейському повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Триває досудове розслідування.

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