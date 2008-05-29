Кабмін вказує Кінаху на елементарну помилку

Кабінет Міністрів не має наміру звітувати з питань курсової політики, оскільки вони не належать до компетенції уряду.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабміну з приводу заяви народного депутата Анатолія КІНАХА про намір Партії регіонів заслухати на засіданні Верховної Ради звіт уряду про курсову політику уповноважено заявити наступне.

“Народний депутат Анатолій КІНАХ прикро помилився адресою, бо, за Конституцією та чинним законодавством, валютна та курсова політика є сферою відповідальності винятково Національного банку”, - підкреслили в Кабміні, додавши, що “дивно, що Анатолій КІНАХ - людина, яка стільки років пропрацювала на відповідальних державних посадах, плутає Кабінет Міністрів із Нацбанком”.