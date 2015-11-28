Єпископ Климент розповів про мету Різдвяного посту

У православних християн 28 листопада почався Різдвяний піст, який триватиме до 7 січня - Різдва Христового.

Як повідомляє Центр інформації Української Православної Церкви, цей піст також називається Пилипівкою, бо починається після 27 листопада – дня пам'яті апостола Филипа (Пилипа).

«Мета Різдвяного посту не тільки в утриманні від скоромної їжі, але й від вчинків, які суперечать божественним заповідям. Це час очищення душі від пристрастей і гріховних помислів. Час відмови від шкідливих звичок», – зазначає голова Синодального інформаційного відділу єпископ Климент (Вечеря).

Владика Климент звертає увагу на те, що Різдвяний піст відрізняється красою богослужінь.

«Щоб відчути всю атмосферу Різдва Христового, дуже важливо побувати на цих богослужіннях. Під час них оживає євангельська історія, пов'язана з народженням Спасителя», – говорить голова Синодального інформаційного відділу УПЦ.

Як повідомляє Центр інформації УПЦ, Різдвяний піст триває 40 днів, протягом яких віруючі утримуються від вживання м'яса, молока і яєць, а також виробів, що їх містять.

Риба дозволяється в суботні та недільні дні, а також у свято Введення в храм Пресвятої Богородиці 4 грудня, у храмові свята й у дні великих святих, якщо ці дні припадають на вівторок або четвер. З 2 по 6 січня риба не благословляється.

В пост алкогольні напої не вживають. У вихідні - субота, неділя - та святкові дні дозволяється випити трохи вина.

Хворі люди можуть постити в тій мірі, в якій їм дозволяє лікар. Важка фізична праця, похилий вік, перебування в дорозі - обставини, які можуть дозволити людині послабити свій піст, на що беруть благословення у духівника. Зазвичай від посту звільняються вагітні жінки і маленькі діти.

Під час Пилипового посту віруючі намагаються уникати всього того, що віддаляє людину від Бога, щоб гідно підготуватися до зустрічі Різдва Христового.