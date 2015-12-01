СБУ заарештувала валютний банківський рахунок "міністра "ЛНР"

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.

Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження виявили валютний рахунок "міністра" в одному з українських банків. Лямін зберігав на ньому 64 тис. дол.

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Нещодавно під час внутрішніх "розбірок" місцевих та російських угруповань "міністр" був відсторонений від посади. Тож він намагався перевести кошти на рахунок в інший банк, аби приховати їх від "соратників".

"Службою безпеки накладено арешт на банківський рахунок сепаратиста. Тривають оперативно-слідчі дії для виявлення та блокування інших рахунків "посадовців" терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.