СБУ заарештувала валютний банківський рахунок "міністра "ЛНР"
17:35, 01 грудня 2015Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України заблокували банківський валютний рахунок "міністра палива, енергетики та вугільної промисловості" так званої "ЛНР" Дмитра Ляміна.
Бойовик намагався перевести кошти на рахунок в інший банк, аби приховати їх від "соратників" / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-центрі СБУ.
Правоохоронці у рамках відкритого кримінального провадження виявили валютний рахунок "міністра" в одному з українських банків. Лямін зберігав на ньому 64 тис. дол.
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Нещодавно під час внутрішніх "розбірок" місцевих та російських угруповань "міністр" був відсторонений від посади. Тож він намагався перевести кошти на рахунок в інший банк, аби приховати їх від "соратників".
"Службою безпеки накладено арешт на банківський рахунок сепаратиста. Тривають оперативно-слідчі дії для виявлення та блокування інших рахунків "посадовців" терористичних організацій "ДНР/ЛНР", - йдеться у повідомленні.
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