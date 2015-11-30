На Дніпропетровщині спіймали бойовика "ДНР"

На Дніпропетровщині працівники Павлоградського відділу поліції спільно зі співробітниками СБУ в області в ході перевірки оперативної інформації на минулому тижні затримали 30-річного жителя міста Горняк, який у 2014 році був активним учасником незаконного збройного формування терористичної організації «ДНР».

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.

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«З липня 2014 року даного громадянина було оголошено в розшук за скоєння злочину, передбаченого ч. 5 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань), - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, як пояснив розшуканий, він вступив до лав «ДНР» та брав участь в озброєному конфлікті на Донбасі. Згодом, за його словами, він розчарувався у так званій «місцевій владі», і вирішив втекти. Оминаючи контрольно-пропускні пункти, зловмисник перетнув лінію розмежування, прийшов до Петропавлівського району Дніпропетровської області та оселився у родичів. Там його затримали правоохоронці.

Колишньому бійцю «ДНР» загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.