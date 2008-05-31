На Дніпропетровщині порушили 8 справ за прорушення прав сиріт

Органи прокуратури Дніпропетровської області за результатами перевірки додержання законодавства щодо захисту прав на спадкування нерухомого майна порушено 8 кримінальних справ за фактами незаконного позбавлення дітей-сиріт земельних паїв.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Кримінальні справи за статтею “службова недбалість” (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України) порушено стосовно посадовців селищних рад П’ятихатського, Новомосковського, Верхньодніпровського, Павлоградського та Петриківського районів.

Прокурори інкримінують посадовим особам бездіяльність щодо захисту прав неповнолітніх на спадкування нерухомого майна після смерті батьків. Зокрема, спадщина на земельний пай не була оформлена, державна реєстрація права на землю не здійснена, опіка над спадковим майном не призначена. Водночас тривалий час землею сиріт безкоштовно користувалися приватні фірми.

З метою усунення порушень закону та поновлення прав дітей-сиріт на земельні паї, за результатами поточної перевірки прокурорами, заявлено до суду позови на загальну суму 430 тис. грн.