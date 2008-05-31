Епідеміологи вступилися за "батька" скандальної вакцини

Всеукраїнська спілка громадських організацій “Українська санітарно-епідеміологічна спілка” звернулася до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА із занепокоєнням у зв’язку з затриманням колишнього головного державного санітарного лікаря України, члена-кореспондента АМН України, професора, заслуженого лікаря України Миколи ПРОДАНЧУКА.

На цьому наголошується у листі-зверненні, текст якого передано УНІАН.

«Українська санітарно-епідеміологічна спілка – громадська організація, яка об’єднує санітарних лікарів, провідних фахівців України з гігієни, епідеміології, бактеріології, вірусології висловлює крайнє занепокоєння у зв’язку із затриманням Генеральною прокуратурою України М.ПРОДАНЧУКА, якого звинувачено у тяжких наслідках, що виникли в результаті застосування рекомендованої ВООЗ вакцини проти кору та краснухи, а фактично в смерті людини внаслідок щеплення», - йдеться у листі.

Його автори звертають увагу, що факт затримання стався на очах регіонального директора ВООЗ та до отримання офіційних результатів розслідування трагедії в Краматорську.

«Ми багато років є колегами М.ПРОДАНЧУКА. Його характеризують не тільки високі фахові якості, а й професійна принциповість, чесність та порядність. Особливо яскраво вони проявлялися у розслідуванні та ліквідації наслідків відомих техногенних катастроф у Чернівцях та Болеславчику. У всіх питаннях Микола Георгійович завжди ставить на перше місце здоров’я та життя людини, залишається справжнім патріотом України», - акцентують автори звернення.

На їхню думку, дії Генеральної прокуратури не відповідають особистим та моральним якостям М.ПРОДАНЧУКА, його суспільному статусу.

«Крім того, ця ситуація негативно впливає на діяльність всієї системи державної санітарно-епідеміологічної служби, ставить під сумнів нашу професійну діяльність, виконання обов’язків щодо захисту здоров’я населення України», – вважають автори листа.

Члени Всеукраїнської спілки просять генерального прокурора особисто вивчити цю ситуацію і відновити справедливість.