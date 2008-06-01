В аеропорту в Делі загинув український турист

Український турист Михайло Бершадській загинув під колесами автобуса в міжнародному аеропорту імені Індіри Ганді в Делі, повідомив представник аеропорту. Трагедія сталася сьогодні вночі.

Прибувши в аеропорт для вильоту в Україну, 56-річний Бершадський разом з сином вийшов з автобуса, щоб забрати багаж, але інший автобус, що в цей момент під`їхав до аеропорту, несподівано рушив і збив його і ще трьох людей. Усі вони були доставлені до лікарні: двоє одержали легкі травми і відмовилися від госпіталізації, ще один залишається під наглядом лікарів.

"Після розтину ми в найкоротші терміни відправимо тіло українського пасажира на батьківщину у супроводі його сина", - заявив представник аеропорту. Він також повідомив, що водій автобуса заарештований, а з`ясуванням причин події займається поліція.

Це вже другий такий випадок в аеропорту Делі за останній тиждень. 25 травня співробітник авіакомпанії Jet Airways загинув, після того, як на території аеропорту його збив санітарний автомобіль. Лента.ру