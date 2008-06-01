Ватикану дозволили купити землю в Києві

Уряд України дозволив Київській міській адміністрації продати Ватиканові 23 сотки землі в центрі столиці, розташовані під будинком представництва Римсько-католицької церкви в Україні, повідомляє газета "Дело" з посиланням на неназваного міністра. Апостольська нунціатура - представництво Ватикану - розташоване в цьому будинку за адресою вул. Тургенєвська, 40, дванадцять років.

Будинок був одержаний Римсько-католицькою церквою на правах оренди, і відреставрований. Папа Римський Іоанн Павло II , відвідуючи 2001 року Україну, проживав саме в цьому будинку.

Скільки Ватикан заплатить за ділянку - невідомо. На думку експертів, ціна ділянки - не менше 2,3 мільйонів доларів.

Неоднозначно сприйняли продаж ділянки представники інших конфесій. Зокрема, за словами президента екуменічної комісії Греко-католицької церкви Ігоря Шабана, УКГЦ вже протягом років п`яти намагається одержати земельну ділянку в Києві, і влада міста досі не допомогла цьому. Головний рабин України Яків Дов Блайх зазначив, що єврейська громада також вже давно претендує на земельні наділи в Києві. "Утім, я розумію, що відразу всім виділити ділянки не вийде, ми почекаємо", - додає з посиланям на "Дело" сайт "Недвижимость- Лента.ру" .