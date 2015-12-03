Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 940 українкам
19:15, 03 грудня 2015Суспільство
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Президент Петро Порошенко присвоїв почесне звання "Мати-героїня" 940 українкам.
Президент присвоїв звання "Мати-героїня" 940 жінкам / president.gov.ua
Як повідомляє прес-служба глави держави, відповідний указ президент підписав сьогодні, 3 грудня.
Згідно з повідомленням, "високе звання присвоєно багатодітним матерям, які виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, дали їм належне виховання і створили умови для їх інтелектуального, духовного і фізичного розвитку".
Серед нагороджених - мешканки усіх регіонів України, окрім Черкаської області.
Нагадаємо, в травні Порошенко присвоїв звання "Мати-героїня" 458 жінкам, а в серпні - ще 980.
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