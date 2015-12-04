Суд продовжив арешт підозрюваного у вбивстві Бузини, у залі суду виник конфлікт

Медведько залишатиметься під вартою ще 60 днів, тобто до 31 січня 2016 року, передає Українська правда.

Згідно з рішенням, яке ухвалила суддя печерського районного суду Світлана Бабенко, клопотання про взяття підозрюваного на поруки депутатами Андрієм Іллєнком та Андрієм Лозовим відхилено.

Наразі в суді залишаються прокурори, яких активісти та знайомі Медведька не випускають із зали суду.

Всередині приміщення близько 50 міліціонерів. Адвокат Андрій Федур намагається вгамувати людей.

Чоловік, який назвався керівником "Правого сектору" Києва, заявив, що оголосив повну мобілізацію "ПС".

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Раніше УНІАН повідомляв, що апеляційний суд Києва залишив під вартою Андрія Медведька, який підозрюється у вбивстві журналіста Олеся Бузини. Таким чином, згідно з рішенням суду, термін утримання Медведько під вартою продовжено до 4 грудня.

Нагадаємо, Бузину застрелили 16 квітня на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва неподалік від будинку, де він жив. За підозрою у його вбивстві було затримано двоє киян – Медведько і Денис Поліщук. Вони утримуються під вартою.