На Луганщині службових собак одягли у бронежилети (фото, відео)

Про це повідомляє прес-служба Дерджприкордонслужби.

Такі засоби захисту повинні вберегти службових собак від ударів камінням і палицями, холодної зброї, куль, а також від осколків.

Бронежилет для чотирилапих захисників складається з шийної та грудної секції, які з'єднані між собою і регулюються в залежності від їхніх розмірів та майже не обмежує свободи пересування.

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Наразі під час зборової підготовки кінологів, що нині проходить в Луганському прикордонному загоні, ці бронежилети пройдуть перевірку, після чого інспектори-кінологи нададуть свою оцінку, чи придатні вони для застосування на практиці.

Нагадаємо, в березні завдяки службовому псу в Одесі запобігли теракту. Чотирилапі також чергують на станціях метро в Києві. А в зоні АТО допомагають розмінуванню територій.