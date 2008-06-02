Яценюк просить коаліцію не помирати через питання з бородою

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що протистояння між членами коаліції призведе до "політичної смерті" її учасників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам, коментуючи, зокрема, ситуацію всередині фракції НУ-НС.

Звертаючись до всіх політичних лідерів, які представляють коаліцію, А.ЯЦЕНЮК зазначив, що «спроби до розпаду, до загострення ситуації приведуть тільки до одного – до політичної смерті всіх учасників коаліції». «Тому треба братися вже давно за розум», - додав А.ЯЦЕНЮК.

Говорячи про протистояння навколо питання щодо керівництва Фонду державного майна України, А.ЯЦЕНЮК сказав, що «це питання з бородою», оскільки не вирішується в силу внутрішніх суперечностей всередині коаліції.

Він нагадав, що внесення на розгляд парламенту відповідного питання має бути узгодженим між лідерами двох фракцій коаліції. За словами спікера, «ще позаминулого тижня» він звернувся до лідерів фракцій БЮТ та НУ-НС щодо необхідності узгодженої позиції з даного питання.

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що можливість внесення на розгляд в сесійну залу питання щодо керівництва ФДМУ залежить виключно від коаліції.