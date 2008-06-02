Президент України помилував 88 засуджених

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 2 червня підписав Указ про помилування 88 засуджених.

Як повідомляє прес-служба Президента, за інформацією Служби з питань помилування, серед помилуваних 23 жінки і 65 чоловіків, з яких – 50 молодого та 9 похилого віку, 6 інвалідів, 1 учасник ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 3 потерпілих від наслідків Чорнобильської катастрофи, 9 багатодітних.

З початку 2008 року Президент підписав 5 указів про помилування 459 осіб. З них 276 засудженим основну міру покарання скорочено, 183 засуджених від подальшого відбування основної або додаткових мір покарання звільнено.