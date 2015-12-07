Муженко: чергова хвиля мобілізації залежить від ситуації на Донбасі

Про це в інтерв'ю 5 каналу повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

"На сьогодні таких передумов щодо проведення сьомої хвилі мобілізації теж не існує. Хоча проводяться певні відповідні заходи, проводяться, і відповідно, буде прийнято рішення. Знову ж таки воно складається з числа по обсягу цієї мобілізації. У нас четверта хвиля мобілізації із усіх шести була наймасовішою. То якщо буде сьома хвиля, то вона буде меншою по своїй чисельності - кількість особового складу не так впливає на зниження чи збільшення потенціалів військових частин", - наголосив Муженко.

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Як повідомляв УНІАН раніше, за словами речника Адміністрації президента України з питань АТО Олександра Мотузяника, необхідність у проведенні сьомої хвилі мобілізації визначатиметься і залежатиме від внутрішнього та зовнішнього військово-політичного стану.

Крім того, Мотузяник запевнив, що Генеральний штаб узагальнив і зробив висновки з усіх недоліків, які були виявлені при всіх попередніх хвилях мобілізації, щоб не допустити їх у майбутньому.