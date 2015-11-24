У Порошенка розповіли, що вплине на проведення сьомої хвилі мобілізації в Україні

Необхідність у проведенні сьомої хвилі мобілізації визначатиметься і залежатиме від внутрішнього та зовнішнього військово-політичного стану.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник, відповідаючи на запитання журналістів.

"По-перше, необхідність проведення чергової хвилі мобілізації визначається указом президента. По-друге, вона буде залежати від військово-політичної ситуації як всередині країни, так і ззовні", - сказав Мотузяник.

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За його словами, у першу чергу в разі проведення чергової мобілізації розглядатимуться кандидатури осіб, які мають навички служби, бойовий досвід, у тому числі в зоні АТО, необхідність комплектації фахівцями тих частин, які цього потребують.

Крім того, Мотузяник запевнив, що Генеральний штаб узагальнив і зробив висновки з усіх недоліків, які були виявлені при всіх попередніх хвилях мобілізації, щоб не допустити їх у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, в Україні через ситуацію на Донбасі, спричинену вторгненням російських військ, 210 тис. українців прийшли на військову службу за шість хвиль мобілізації.

21 жовтня президент України Петро Порошенко заявив, що жодних причин для оголошення чергової хвилі мобілізації не існує.