Порошенко привітав іудеїв із святом Хануки

Текст привітання оприлюднено на сайті глави держави.

«Вітаю вас з Ханукою - святом, що символізує перемогу світла над пітьмою, добра над злом, віри над безнадією.

Сьогодні, коли волелюбний український народ демонструє нескореність духу, захищає незалежність і відстоює своє право на гідне майбутнє, взаєморозуміння, підтримка та милосердя мають вирішальне значення», - зазначив президент.

Порошенко побажав юдеям міцного здоров’я, родинного затишку, щастя та достатку, а також світла віри і надії у серцях.

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Довідка УНІАН. Ханука (освячення, оновлення) - юдейське свято, що триває 8 днів.

Свято було засноване у ІІ столітті до н. е. на честь чуда, яке сталося після перемоги війська Ієгуди Маккавея над військами царя Антіоха у 165 році до нашої ери. За переказами, воїни Маккавея хотіли освятити храм, але їм вдалося знайти тільки один маленький глечик з чистим маслом, якого вистачило рівно на вісім днів.