Газпром витісняє Нафтогаз з українського ринку

"Дочка" російського "Газпрому" "Газпром сбыт Украина" почала свою експансію на українському роздрібному ринку газу. Вчора вона оголосила про підписання угод з 30 найбільшими українськими споживачами газу. У їх число увійшли Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча, "АрселорМіттал–Кривий Ріг", "Азовсталь", Північний і Центральний ГОКи (входять до групи "Метінвест Холдинг"), "Євроцемент Груп" і чотири найбільші виробники азотних добрив.

Працювати з "Газпромом" вигідніше, оскільки він продає паливо на $35 дешевше, ніж НАК "Нафтогаз України". НАК тепер може розраховувати хіба що на постачання дрібним споживачам через мережу власних трейдерів, пише Комерсант-Україна з посилання на думку експертів.

НАК "Нафтогаз України" намагалася обмежити експансію "Газпрому" на внутрішній ринок України. 1 березня "дочка" НАК – "Газ України" – відправила найбільшим промисловим підприємствам країни пропозицію купувати газ у неї, а не у "УкрГаз-Енерго", в якому 25% належить "Газпрому". У разі відмови "Нафтогаз" обіцяв відключити їх від постачань палива. У квітні Нацкоміссия регулювання електроенергетики переглянула ліцензію "Газпром сбыт Украина", скоротивши термін її дії з п`яти до одного року.

Проте "Газпром сбыт Украина" пропонує вигідніші умови постачань. Компанія продає газ по $290 за тисячу кубометрів, тоді як "Нафтогаз" – по $325 за тисячу кубометрів, розповів гендиректор ММК ім. Ілліча Володимир Бойко. "При цьому у `Нафтогаза` ціна постійно росте", - додав він. Так, з 1 травня НАК "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ для промислових споживачів на 10%, а з червня вона збільшилася ще на 3% і сягнула 1476,71 грн за тисячу кубометрів. Крім того, "Нафтогаз" вимагає стовідсоткову передплату за газ ("Газпром сбыт Украина" – лише 66%), а штраф у разі перебору ліміту газу складає 200% від його ціни, додають у прес-службі "Днепроазота".

Генеральний директор газотрейдингової компанії Magyar GT Янош Петефі каже, що "Газпром сбыт Украина", пропонуючи кращі умови, вже найближчим часом отримає найбільших і платоспроможних клієнтів.

Дочірня компанія російського "Газпрому" – "Газпром сбыт Украина" – була створена в квітні цього року, щоб замінити ЗАТ "УкрГаз-Енерго", яке до останнього часу було єдиним постачальником газу промисловості. У новій структурі працюватиме майже весь колектив "УкрГаз-Енерго".