Поліція затримала п'яного "мінувальника" Криворізької міськради

Про це йдеться у повідомленні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Згідно повідомлення, 5 грудня 2015 року о 20:40 чоловік зателефонував до Криворізького відділу поліції, представився та повідомив, що на третьому та п’ятому поверхах приміщення адмінбудівлі Криворізької міської ради лежать гранати.

На місце події негайно виїхали працівники поліції. З приміщення міськвиконкому були евакуйовані працівники, після чого співробітники вибухотехнічної служби обстежили будівлю та прилеглу територію. В результаті жодного вибухового пристрою виявлено не було.

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Тим часом поліцейські встановили та доставили до відділення поліції 42-річного місцевого жителя. Було встановлено, що чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння та повідомив про замінування з хуліганських мотивів.

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), що карається позбавленням волі строком від 2 до 6 років.