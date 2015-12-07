Суд допитав Шустера у справі російських ГРУшників

Як передає кореспондент УНІАН, допит стосувався інтерв'ю Шустера з затриманими росіянами.

На суді Шустер показав, що в ході інтерв'ю Александров і Єрофєєв розповіли йому, що потрапили в Україну, виконуючи бойовий наказ.

Також він зазначив, що на всі запитання вони відповідали добровільно, не хотіли говорити тільки про особисте життя. Також журналіст зазначив, що вони не скаржилися під час інтерв'ю на самопочуття, а також не повідомляли про тиск на них і заходи впливу з боку слідчих органів.

Читайте такожСуд допитав свідка, який надавав першу меддопомогу російському спецназівцю Александрову

Під час свідчень Шустера Єрофєєв запитав у нього, чи мав він письмовий дозвіл на проведення інтерв'ю. На це Шустер відповів, що такого дозволу не мав і не розуміє, для чого він був потрібний, оскільки Єрофєєв погодився на інтерв'ю добровільно і не заперечував проти нього.

У свою чергу суддя запитав у Єрофєєва: "Якщо такого дозволу ви не давали, то навіщо ж погодилися на інтерв'ю. На це Єрофєєв відповів: "У мене не було вибору".

Адвокати росіян заявили, що оскільки Єрофєєв і Александров були взяті в полон, то Шустер повинен був взяти дозвіл від слідчих органів на інтерв'ю з ними у відповідності з міжнародним законодавством.

Читайте такожУ справі російських спецпризначенців Єрофєєва та Александрова допитали свідка бою

На це Шустер відповів, що в міжнародному законодавстві не існує таких норм, щоб брати дозвіл на інтерв'ю з полоненими військовослужбовцями.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня 2014 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

Читайте такожСуд у справі російських ГРУшників почав досліджувати матеріальні докази

У кінці серпня досудове розслідування щодо Єрофєєва і Александрова було завершено. Російські військовослужбовці обвинувачуються у вчиненні ряду злочинів. В даний час Голосіївський райсуд Києва розглядає провадження щодо них.