Свідок розповів про плани бойовиків розстріляти Савченко

Про це повідомляє "Медиазона".

Про те, що бойовики "ЛНР" не хотіли відпускати з полону українську льотчицю Надію Савченко та її хотіли розстріляти, розповів у ході процесу в Донецькому міському суді перший свідок захисту у справі Савченко - керівник громадської української організації «Центр обміну полонених» Володимир Рубан.

«Прибувши до "ЛНР", я попросив її відпустити, але мені відповіли: «А ось тут заковика!» Потім я дізнався про те, що Савченко вважається військовополоненою і рішення про те, відпускати її чи ні, має рада республіки», - розповів Рубан.

Він розповів, що за наданими йому даними до "ради республіки" входили близько 15 офіцерів і декілька цивільних осіб, які проголосували за те, щоб не відпускати Савченко, а розстріляти її.

За словами свідка захисту, інформацію про полонення Савченко він отримав 20 червня 2014 року від заступника голови Служби безпеки України, а пізніше одержав підтвердження про полонення льотчиці від боку бойовиків. Список військовополонених, за словами Рубана, йому дали в так званій адміністрації "ЛНР", куди він прибув для переговорів про передачу полонених.

"Ми були запрошені в зал засідань ОДА за великий стіл разом з кореспондентом "Вестей". Я сів, зайшов Бєляєв та Корякін (обидва представники бойовиків), ми вчотирьох почали переговори", - повідомив Рубан.

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Він зазначив, що йому був запропонований список полонених з 11 людей. Серед них була Савченко. Рубан запропонував обміняти саме її.

"Перше, що я запропонував, повернути мені Савченко, оскільки вже відео з її допитом у спортзалі була широко розтиражована, про нього дізналося досить велика кількість людей. Я запропонував відпустити її, оскільки якщо її утримувати далі вона з таким піаром може балотуватися в президенти України", – сказав Рубан.

"Конкретно щодо Савченко була відповідь від Корякіна, дослівно він сказав, що тут заковика. "Ми не можемо його відпустити, тому що вона веде себе так, як ніби її завтра випустять, не ламається, поводить себе нахабно, типова бандерівка, тому ми її не відпустимо сьогодні. Ось зламаємо, і потім відпустимо", – переказав розмову Рубан.

Тоді він запропонував забрати пораненого бійця "Айдара" Юрія Крибежського.

"У нього було осколкове поранення, втрата зору і ноги, а його мати теж була важко хвора. Оскільки щодо Савченко було відмовлено, я запропонував віддати пораненого бійця "Айдара" Юрія Крибежського".

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Як повідомляв УНІАН, Савченко влітку 2014 року викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала до ПАРЄ.

В обвинувальному висновку у кримінальній справі стосовно Савченко мова йде про звинувачення у замаху на вбивство і вбивство, а також у незаконному перетині кордону.

За даними адвоката льотчиці, їй загрожує максимальний термін ув'язнення - 25 років.