Є три сценарії повернення Донбасу - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в рамках представлення монографії «Донбас і Крим: ціна повернення», підготовленої вченими Інституту.

Говорячи про повернення Донбасу, Горбулін зазначив, що «ми розглядаємо три базових сценарії». «Перший - хорватський. Це жорсткий сценарій, який передбачає відсутність будь-яких компромісів з окупантами. Звільнення відбувається в результаті силової операції. Позитиви його очевидні: реальна військова перемога над агресором, можливість притягнути до відповідальності винних, можливість встановити свої правила на звільнених територіях», - сказав він.

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Водночас експерт відзначив і негативи такого сценарію: витрати на відновлення, різке загострення відносин з Росією, можлива втрата підтримки з боку союзників України.

Другий варіант, зазначив Горбулін, - «молдавський». «Це результат компромісу з маріонетковим режимом, коли відбувається часткова його легалізація, встановлюються правила співіснування і починається нескінченний процес зближення позицій сторін у численних переговорних форматах», - сказав експерт.

Серед позитивів такого сценарію він зазначив, що воєнні дії можуть дійсно бути зупинені, що будуть вітати і ЄС, і США, і Росія. «І навіть можна очікувати на отримання фінансової допомоги на відбудову Донбасу», - вважає він.

Разом з тим, на його думку, тоді конфлікт може «остаточно перетворитися на внутрішньоукраїнський, чим насправді, він ніколи не був і не є». «ДНР» і «ЛНР» фактично легалізується, а їх методи боротьби за незалежність дістануть певне виправдання, як успішний формат. А в Україні це може призвести ще до серйознішої, ніж нині, внутрішньополітичної кризи влади. Саме до цього сценарію нас підштовхують Мінські угоди», - сказав Горбулін.

Третій сценарій, «німецький», - «розділена країна об'єднується волею народу в результаті переосмислення причин розколу та набуття спільних цінностей відновлення політичної і культурної єдності». «Україна при цьому отримує моральну сатисфакцію, оскільки територіальна цілісність визнається об'єднувальною цінністю», - сказав експерт і відзначив позитивну реакцію світу на такий крок і появу «серйозних підстав» для переговорного процесу щодо Криму.

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Водночас, вважає Горбулін, навіть за такого об'єднання «ми будемо змушені прийняти певні вимоги щодо автономії регіону і дати гарантії місцевого управління. «Мабуть, представниками іншої сторони будуть вже не російські маріонетки, а ті самі люди з дещо відмінним розумінням ситуації», - сказав Горбулін.

За його словами, в Німеччині схожий з цим сценарій зайняв майже 50 років, але в Україні він «може бути пройдений значно швидше».