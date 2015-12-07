Росія "стала на стежку війни" задовго до Революції Гідності, у Криму немає майбутнього в РФ - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, де було представлено монографію «Донбас і Крим: ціна повернення», підготовлену науковцями інституту.

«Не можна забувати, що Україна вмонтована в геопростір і втягнута в збройний конфлікт. І хоч би як там було, і на національну безпеку України, насамперед, і на глобальну безпеку, і на строки повернення Донбасу й Криму безпосередньо впливають рішення, що приймаються в Кремлі», - сказав Горбулін.

За його словами, «у нас немає сумнівів у тому, що у Донбасу і Криму немає майбутнього в Росії, і сама Росія це розуміє».

Горбулін упевнений, що «рано чи пізно це зрозуміють і жителі окупованих територій». «Але доти, доки там перебувають російська окупаційна армія, спецслужби й маріонеткові режими, повернення є неможливим», - відзначив він.

Як сказав Горбулін, нині всі зусилля мають були зосереджені на тому, щоб «змусити Росію забратися з Донбасу і Криму».

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«Поза всіма сумнівами, Росія всі ці роки готувалася до глобальної війни і продовжує до неї готуватися, нарощуючи свої військові м'язи. Починаючи з 2007 року в Росії здійснюється масштабне переозброєння й реорганізація збройних сил», - сказав експерт і додав, що в РФ проведено «ідеологічну мобілізацію» та «інформаційне перепрограмування населення, яке межує із зомбуванням».

«Росія стала на стежку війни ще задовго до початку Революції Гідності і сходити з неї поки що не збирається», - сказав він.

На думку Горбуліна, санкційний тиск Заходу на Росію, моральна і політична ізоляція агресора є найважливішими складовими нашого успіху».

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Горбулін також зазначив, що сьогодні лейтмотивом мінського переговорного процесу є те, як змусити Росію залишити Донбас. «Багато хто активно критикують Мінські домовленості. Потрібно визнати, що в ряді випадків їх критика може бути виправдана. Однак на даний момент часу немає альтернативного несилового способи узгодження інтересів», - сказав він.