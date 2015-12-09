Житель Луганщини загинув від вибуху міни, яку використовував для ремонту автомобіля

11:08, 09 грудня 2015
Суспільство
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Одна людина загинула і двоє були травмовані під час вибуху міни під час робіт з ремонту автомобіля в селі Піски Новопсковського району Луганської області.

пески новопсковский / panoramio.com/user/3589746

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Луганській області.

Згідно з повідомленням, 8 грудня о 10:40 в чергову частину Новопсковського відділу поліції надійшло повідомлення медиків про те, що в результаті вибуху у дворі приватного будинку на вулиці Миру селі Піски три людини постраждали.

Після виїзду на місце події працівники слідчо-оперативної групи встановили, що чоловіки за вказаною адресою здійснювали ремонт автомобіля. В якості ударного інструменту молоді люди використовували предмет циліндричної форми, схожий на артилерійську міну малого калібру, який при ударі молотом вибухнув.

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В результаті вибуху на місці події загинув місцевий мешканець 1987 року народження, ще двоє місцевих жителів отримали тілесні ушкодження - власник будинку 1986 року народження (відкритий перелом правої руки) і двоюрідний брат загиблого 1984 року народження (садна обличчя).

Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР за ст. 115 КК України «Умисне вбивство».

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