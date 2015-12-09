Суд заарештував чоловіка, що підірвав у Бучі гранату поряд з групою дітей

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Київської області.

«Серед постраждалих від вибуху гранати було шестеро дітей. Люди отримали різного ступеня тілесні ушкодження. Крім того, пошкоджено автомобілі, які знаходилися на території паркувального майданчика», - підкреслили в прокуратурі.

Відомство також інформує, що під час обшуку квартири зловмисника правоохоронцями виявлено та вилучено три пристрої, схожі на гранати, вони направлені на експертне дослідження.

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Дії зловмисника кваліфіковані за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує ув'язнення від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв УНІАН, чоловік підірвав гранату на парковці біля одного з супермаркетів у місті Буча ввечері 6 грудня. Раніше правоохоронці повідомляли про трьох поранених.