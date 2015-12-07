У Бучі чоловік підірвав бойову гранату поруч з людьми

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Сьогодні в 18.35 до Ірпінського відділу поліції надійшло повідомлення, що в м. Буча на парковці біля одного з супермаркетів розірвалася граната.

"Слідчо-оперативна група негайно виїхала на місце виклику. За 15 хвилин співробітники карного розшуку затримали підозрюваного, який намагався втекти", - йдеться в повідомленні.

В поліції зазначили, що вибух стався на парковці одного з супермаркетів міста. "36-річний зловмисник підірвав бойову гранату поруч з людьми. Троє постраждалих молодиків доправили до медичного закладу. Наразі їх дані з’ясовує поліція. Також осколками пошкоджено 3 автомобіля", - повідомили в поліції.

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Раніше УНІАН повідомляв, що у Подільському районі Києва на перехресті вулиць виявили предмет, схожий на гранату.