В Україні можуть скасувати довічне ув'язнення для жінок

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо гуманізації кримінальної відповідальності жінок).

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект (№ 2254а) проголосували 228 народних депутатів із 324, зареєстрованих у сесійній залі.

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Проектом закону передбачається внести зміни до частини другої статті 64 статті Кримінального кодексу України, виключивши можливість призначення такого суворішого виду покарання, як довічне позбавлення волі, жінкам, що вчинили кримінальне правопорушення.