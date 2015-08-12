У Мінсоцполітики хочуть притягати до кримінальної відповідальності керівників підприємств за борги із зарплати

«Зараз ми включаємо в роботу обласні та районні державні адміністрації для проведення профілактичної роботи з підприємствами, які не виплачують заборгованості. Якщо нас не почують й ігноруватимуть, у нас не залишиться іншого шляху, як домагатися захисту соціальних прав українських працівників через перевірки, притягнення до адміністративної та кримінальної відповідальності керівників цих підприємств», - цитує прес-служба міністра.

При цьому, згідно з повідомленням, найбільша динаміка зростання заборгованості спостерігається у сферах енергетики та видобутку вугілля.

Крім того, міністр повідомив, що заборгованість підприємств Донецької і Луганської областей, які перенесли свою діяльність на підконтрольну українській владі територію, досягає 1 млрд грн. Він наголосив, що військові дії, які розгортаються зараз на Донбасі, не повинні впливати на виплату заробітних плат.

«В Україні йде війна, але прийшов час підприємствам перестати прикриватися війною, складною економічною ситуацією і виконувати свої соціальні зобов'язання перед працівниками», - зазначив Розенко.

За словами міністра, держава виділила 500 млн грн на погашення боргів із зарплати перед шахтарями і очікує, що приватні структури зроблять аналогічні кроки для ліквідації заборгованості перед своїми працівниками.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Розенко повідомив, що заборгованість по виплаті заробітної плати в Українідосягла 2 млрд грн почасти через несумлінність роботодавців, які прикриваючись військовими діями на Донбасі, порушують права громадян на оплату праці.

За даними Держстату, заборгованість по заробітній платі в Україні в червні виросла в порівнянні з травнем на 5,8% і на 1 липня становила 1,9 млрд грн. Порівняно з початком року борги із зарплати зросли на 45,1%. Близько 1,44 млрд грн, або 75% від обсягу заборгованості складають борги економічно активних підприємств. У регіональному розрізі найбільші обсяги заборгованості сформовані в Донецькій (423 млн грн), Луганської (451 млн грн), Харківської (162 млн грн) і Київській (122 млн грн) областях.

Кабінет міністрів України постановою від 5 серпня направив 500 млн грн на виплату зарплат шахтарям за рахунок зниження фінансування на цю суму програми реструктуризації вугільної та торфодобувної галузі.