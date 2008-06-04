Пинзеник хоче в обмінниках побачити, скільки коштує гривня

Міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК закликає усі політичні сили та державні інституції не втручатись в діяльність Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у Верховній Раді під час заслуховування інформації Кабінету міністрів про валютно-курсову політику та стан макроекономічної дисципліни.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, питання обмінного курсу не є прерогативою уряду, а відноситься до компетенції НБУ.

Він нагадав, що в усьому світі уряд і Національний банк відділені один від одного.

В.ПИНЗЕНИК наголосив, що чим менше буде втручання в діяльність Нацбанку, тим більше у цієї інституції буде можливостей з утримання стабільності національної валюти.

«Тому велике прохання до всіх дуже обережно відноситися до цієї незалежності і поменше втручатись в політику Нацбанку, що відповідає за стабільність валюти», - сказав В.ПИНЗЕНИК.

Міністр фінансів також наголосив, що є неприпустимим явище, коли в Україні в обмінних пунктах є курс долара, євро та російського рубля по відношенню до гривні.

«Можливо, пора вже і в Україні ввести курс національної валюти, щоб ми нарешті побачили в обмінних пунктах не те, скільки коштує долар, а скільки коштує гривня», - сказав він.