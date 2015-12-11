Янукович увійшов до топ-15 корупціонерів світу - Transparency International

Четвертий президент України Віктор Янукович потрапив до рейтингу Unmask the corrupt за версією правозахисної організації Transparency International.

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Про це йдеться офіційній сторінці голосування. У ньому взяли участь вже 4,5 мільйони людей по всьому світу, а віддати голос можна буде до 10 лютого.

До топ-листа із 15 кандидатур потрапили злочинці, яких обрала команда експертів. Головними критеріями відбору були: безкарність, найбільший збіг з визначенням корупції у великих масштабах, міжнародний характер.

Янукович поки находиться на третій сходинці.

На першому місці перебуває сенатор Домініканської республіки Фелікс Баутіста, а друге посіла бразильська нафтова компанія Petrobras.

У списку також є екс-президент Єгипту Хосні Мубарак, Фонд Ахмата Кадирова – батька чинного керівника Чечні Рамзана Кадирова.

Правозахисники зазначають, що після повалення президента в лютому 2014 року люди приїздили, щоб побачити його маєток (Межигір'я) на власні очі: із дорогими люстрами, декором, спа-салоном.

Як повідомлялося, цього тижня Віктор Янукович, що планує повернутися у політику.