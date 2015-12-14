Яценюк про аварію на ЧАЕС: вона буде нагадувати про відповідальність, яку ми несемо перед прийдешніми поколіннями

Про це йдеться у зверненні прем'єр-міністра Арсенія Яценюка з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

Яценюк нагадав, що сьогодні "ми вшановуємо героїчних людей, які захистили Україну та все людство від найбільшої техногенної катастрофи у світовій історії". "Аварія на Чорнобильській АЕС – це біль, який завжди буде в наших серцях, і нагадування всім нам про величезну відповідальність, яку людина несе перед прийдешніми поколіннями", - сказав Яценюк.

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Він запевнив ліквідаторів, що "ми ніколи не забудемо Ваш неоціненний подвиг, Вашу мужність та жертовність, стійкість та самовідданість".

Яценюк від імені уряду та від себе особисто побажав ліквідаторам міцного здоров’я, миру та благополуччя, довгих та щасливих років життя і закликав загадати у молитвах тих, хто загинув у перші дні боротьби із лихом, тих, які не дожили до наших днів.