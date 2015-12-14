У Львівській області зійшли з рейок п'ять вагонів вантажного поїзда, два з них впали в річку

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 13 грудня о 7:20 на залізничному перегоні Сколе – Гребенів під час руху вантажного поїзда сполученням “Львів - Чоп”, у складі 48 вагонів зійшли з рейок 5 перших вагонів, навантажених залізною рудою.

Виїздом на місце події оперативною групою ДСНС у Львівській області встановлено, що із залізничного мосту в річку Опір впало 2 вагони, 1 вагон вперся в берег річки та 2 вагони зійшли з колії. Пошкоджена контактна лінія та 250 м дорожнього полотна.

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Затримки руху потягів немає, рух здійснюється реверсом сусідніми коліями.

Станом на 08.00 14 грудня піднято 4 вагони, проводяться роботи з підняття ще 1 вагона.

Внаслідок події постраждалих немає. Обставини події з’ясовуються.